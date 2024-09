25 Jahre Tafel – und gegen Lebensmittelverschwendung

Hohe Inflation

In Zahlen bedeutet das, dass rund ein Drittel aller Lebensmittel in Österreich weggeworfen wird – wobei der Sektor Haushalt dabei klar an der Spitze steht; gleichzeitig würden rund 12 Prozent der Bevölkerung – also 1,1 Millionen Menschen – an Ernährungsarmut leiden. Genau hier wird die „Tafel“ aktiv, in Zeiten hoher Inflation ganz besonders: Allein in den vergangenen fünf Jahren konnte die Menge der geretteten und anschließend an Bedürftige verteilten Lebensmittel verdoppelt werden – heuer werden 1.200 Tonnen erwartet.

Ein absoluter Rekordwert. Aber auch die Anzahl der „Kunden“ hat sukzessive zugenommen: Mehr als 35.000 Menschen (ein Viertel mehr als noch 2022) in rund 100 Einrichtungen hat die „Tafel Österreich“ im Vorjahr versorgt. Und das kostenlos.