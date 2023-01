23-Jähriger in Wien-Favoriten bei Raub verletzt

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag kurz vor 23.00 Uhr in Wien-Favoriten überfallen und leicht verletzt worden. Ein Unbekannter hatte am Reumannplatz sein Opfer mit einem Messer bedroht, fügte ihm zwei oberflächliche Schnitte im Gesicht zu und machte sich mit dessen Umhängetasche aus dem Staub, berichtete die Polizei am Freitag. Der 23-Jährige wurde nach der Versorgung im Spital in häusliche Pflege entlassen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: