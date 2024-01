-21,1 Grad: Die Kälte ist gekommen, um zu bleiben

St. Pölten war am Dienstag die kälteste Landeshauptstadt Österreichs mit einer Temperatur von -9,4 Grad, gefolgt von Eisenstadt mit -7,7 und Wien mit -7,6 Grad. Zwar kommen die kalten Temperaturen, die uns Hoch Hannelore beschert, mit viel Sonnenschein daher, den kann man dank der Eiseskälte aber vermutlich nur bedingt genießen.

Die niedrigsten Temperaturen messen Meteorologen in Österreich traditionsgemäß in Niederösterreich, und zwar im Waldviertel. Das ist auch am Dienstag wieder so. In Schwarzau im Freiwald wurden am Dienstag -21,1 Grad gemessen.

Das ist zwar bitterkalt, kommt aber bei Weitem nicht an die niedrigsten Temperaturen heran, die hierzulande jemals gemessen wurden. Umgekehrt wurden im Jänner in Graz 2015 auch schon mehr als +20 Grad gemessen.