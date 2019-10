20 Jahre Haft und Einweisung für Eisenstangen-Attacken auf Frauen

Der Prozess um jenen 42-jährigen Mann, der Ende Dezember 2018 zwei Frauen mit Eisenstange bzw. Maurerhammer attackiert hat, endete am Dienstag mit einem rechtskräftigen Schuldspruch. Für den zweifachen Mordversuch erhielt der Angeklagte eine 20-jährige Haftstrafe, außerdem wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Prozesstag am Wiener Straflandesgericht

Dass die 25-jährige Anja (Name geändert, Anm.) Dienstagmittag in den Gerichtssaal kommen kann, grenzt an ein Wunder. Kurz vor Silvester war sie von einem Unbekannten auf offener Straße in Wien mit einem Eisenrohr überfallen worden. Der Mann versetzte ihr einen wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf. Dann drosch er mit der Stange auf ihr Gesicht ein.

Anja hat überlebt. "Ein Wunder", nennt das Gerichtsmediziner Christian Reiter. "Es gab keinen Gesichtsknochen, der nicht zertrümmert war. Ihr Gesicht wurde flach geklopft." 24 Metallimplantate hat die junge Frau im Gesicht. Als sie ins Krankenhaus kam, hatte sie nur noch eine Körpertemperatur von 31 Grad. Sie kann seither weder riechen noch schmecken. Ein Bein ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Etliche Operationen werden noch nötig sein. Die junge Frau von damals gibt es nicht mehr.

Als sie den Saal betritt, ist es komplett still. Als Anja erzählt, dass sie "wieder im Leben stehen möchte", brechen einige Zuhörer in Tränen aus. Anja will wieder arbeiten, ihren eigenen Haushalt führen. Seit dem Vorfall interessiert sie sich auch für Medizin und Psychologie. "Ein Studium würde mich interessieren. Aber ich weiß nicht, ob das geht." Denn seither leidet sie an Panikattacken, kann oft nicht schlafen. "Wenn ich alleine auf der Straße unterwegs bin, fühle ich mich unwohl." Spaziergänge im Dunkeln sind unmöglich geworden. "Irgendwann muss ich mich dem stellen", weiß sie.

Die junge Frau hat ihren Lebenswillen nicht verloren. "Diese Frau ist bewundernswert", sagt auch Gerichtsmediziner Reiter. Und selbst der Richter spricht ihr seine Anerkennung aus.

Motiv: Sexuell unzufrieden

Unter regem Publikumsinteresse ist am Wiener Straflandesgericht am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann gestartet, der Ende Dezember 2018 zwei Frauen mit Eisenstange bzw. Maurerhammer attackiert haben soll. Dem 42-jährigen droht wegen zweifachen Mordversuchs lebenslange Haft und zudem die Unterbringung im Maßnahmenvollzug.

Der Mann soll aus sexueller Unzufriedenheit ab Anfang Dezember bei U-Bahn-Stationen Frauen im Alter von 25 bis 40 Jahren abgepasst und ihnen nachgefahren sein. Er wollte sie ansprechen und fragen, ob sie mit ihm Sex haben wollen. Weil er sich aber stundenlang nicht traute, wurde er laut Staatsanwaltschaft immer frustrierter und attackierte schließlich am 30. und 31. Dezember zwei Wienerinnen. Angeklagt ist er auch wegen zweifachen schweren Raubes.

"An Brutalität nicht zu übertreffen"

"Das ist an Brutalität kaum zu übertreffen", sagte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer und präsentierte zwei A3-große Lichtbilder von einem Opfer, das Gesicht der Frau war nach der Attacke auch ansatzweise nicht mehr zu erkennen. Die Taten "machen fassungslos". Auf die Frage nach dem Warum, meinte die Anklägerin: "Die Frauen waren schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort." Opfer und der Täter hätten sich nicht gekannt, die Frauen "hatten keine Chance".