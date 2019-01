Brutale Eisenstangen-Attacke auf Frau: Weiteres Opfer

Am 30. Dezember kam es, wie berichtet, in Wien-Margareten zu einem versuchten Mord an einer 25-jährigen Frau. Als Tatmittel wurde vom Täter eine Eisenstange verwendet, die Frau erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf.

Ein 41-jähriger Österreicher, der sich zunächst als Zeuge und möglicher Ersthelfer ausgegeben hatte, wurde schließlich als mutmaßlicher Täter festgenommen.