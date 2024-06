2 Jahre teilbedingt für über 300 gestohlene Pkw-Katalysatoren

Ein 46-jähriger Mann ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt worden, weil er im Jahr 2013 in der Bundeshauptstadt als Teil einer darauf spezialisierten Bande mehr als 300 Pkw-Katalysatoren gestohlen hatte.