Am Donnerstagmorgen hat sich in Wien ein schwerer Unfall ereignete. Dabei ist ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren.

Ersten Informationen zufolge wurden dabei 5 Menschen verletzt, 3 von ihnen schwer. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Mehr in Kürze