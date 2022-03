17-Jähriger von vierköpfiger Bande grundlos verprügelt

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagabend in der Diefenbachgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus auf offener Straße von vier Männern verprügelt. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ergriffen anschließend die Flucht. Passanten riefen die Polizei.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die Tatverdächtigen in einem Park in Meidling angehalten und festgenommen werden. Bei einem der Männer stellten die Beamten eine geringe Menge Cannabis sicher.

Das Opfer erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Der junge Mann wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

