100.000 Euro weg: „Dachte, mir passiert so etwas nicht“

Der Angeklagte habe die Anweisungen von einem Mann namens Murat bekommen, den er in der Türkei kennengelernt hatte. „Er hat mich und meinen Neffen bei einem Urlaub angesprochen und mir erzählt, wie leicht man damit Geld verdienen kann“, schildert er.

Ausgewählt wurden die Opfer nach ihren Namen im Telefonbuch. Der Haupttäter überzeugte die Pensionisten am Telefon davon, dass ihr Name bei einer aktiven Einbrecherbande in der Umgebung gefunden wurde und ein Einbruch unmittelbar bevorstehen würde. Die Polizei müsse daher Geld und Wertsachen in Sicherheit bringen. Wenig später stand T. vor der Tür. Und der wiederum übergab die Beute an einer Bushaltestelle in Wien-Donaustadt.

Die Täter haben dadurch bereits einen Millionenschaden angerichtet. Verurteilt wurden bisher nur die „kleinen Fische“ – wie auch dieses Mal: Nachdem das Foto von Osman T. in Zeitungen veröffentlicht wurde, stellte er sich der Polizei.