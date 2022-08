Waschküche, Garten, Balkon

Manche Bewohner des Hauses leben seit 10 Jahren dort. Im Schnitt sind die Menschen rund 5 Jahre vor Ort. Die Wohnungen mit Kochnischen starten ab 420 Euro, manche haben auch einen Balkon. Im Haus gibt es eine Waschküche und einen Garten. Zwei Mal pro Woche kommt ein Arzt aus dem Neunerhaus, einmal die Woche ein Psychologe vom Psychosozialen Notdienst. Die Hausbewohner dürfen Besuch erhalten. Eines der sechs Stockwerke ist nur für Frauen.

"Ich lebe hier ganz gut", sagt ein 74-jähriger Mann im Rollstuhl, der vor vielen Jahren als Betonierer arbeitete. Dann habe er überall gewohnt, aber hauptsächlich auf der Straße. Hier sei er zufrieden und er koche auch selbst, sagt er.

Energie-Armut: Kritik an Regierung

Zur aktuellen Situation rund um die Wien Energie wollte sich der Altbürgermeister nicht äußern. Man bespreche sich unter vier Augen und zu Zeiten von Corona hätte man das auch gemacht. Derzeit gebe es aber keinen Austausch mit dem Bürgermeister. Häupl kritisierte jedoch die Kurzsichtigkeit der Politik im Allgemeinen: "Man fokussiert sich zu sehr nur auf die Wahlperiode", sagte er. Es solle aber auf jeden Fall vermieden werden, dass Wiener Wohnungen diesen Winter kalt bleiben. Das würde nicht zur Geschichte dieser Stadt passen.

Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) stellte hingegen die Finanzpolitik des Landes in Frage: "Wieso müssen solche Firmen, die im Besitz des öffentlichen Sektors sind, Gas auf einer wilden Börse kaufen? Wieso hat sich Österreich zu diesem Weg entschieden? Frankreich und Spanien haben teilweise einem Wettbewerb zugestimmt, aber nicht überall." Er sei erstaunt, dass in Deutschland bereits das dritte Maßnahmenpaket zu den hohen Energiekosten beschlossen wurde, während in Österreich nichts passiere.

"Wir driften in Krisen hinein, weil keine Vorkehrungsarbeiten stattfinden. Das ist zu kritisieren. Wenn wir Länder uns mit der Versorgung von Gas, Strom und sonst was zu beschäftigen haben, dann ist das ein Missverständnis über die Frage, wer was zu regulieren hat", sagte er. Es gebe eine Verfassung, in der die Zuständigkeiten formuliert seien: "In Deutschland wird Berlin nicht vorgehalten, dass sie einen eigenen Schutzschirm aufgestellt haben. Denn das war die Aufgabe der Bundesrepublik und die hat diese wahrgenommen", sagt Häupl.

Generaldirektor von Wien Energie, Peter Weinelt, soll schon im Mai in einem persönlichen Gespräch mit Peter Hacker klargestellt haben, dass es viele Besprechungen zu den Energie-Preisen mit der Regierung gab, aber kein Verständnis für die Situation. "Man könne ihm vorwerfen, dass er nicht rechtzeitig Alarm gegeben hat: Der Staat muss in diese Märkte eingreifen, der Staat muss regulieren - das kann man ihm vorwerfen. Aber sein Job ist es, dass er sich gut auskennt mit dem Ein- und Verkauf von Gas und Strom. Und da macht er seinen Job gut", so Hacker im Gespräch mit dem KURIER.