Vermisstes Flugzeug: FBI untersucht Terrorverdacht

Die Meldungen, wonach sich auch ein 30-jähriger Mann aus Salzburg an Bord der Unglücksmaschine befunden hat, haben sich am Samstag zum Glück als Irrtum herausgestellt. Ein Unbekannter hatte mit dem gestohlenen Pass des Österreichers und dessen Identität die Reise angetreten. Ähnliches ist auch einem Italiener widerfahren, dessen Name sich auf der Passagierliste findet – er selbst ist wohlauf.

Das Außenamt in Wien war nach dem Verschwinden des Flugzeuges von den zuständigen Behörden darüber informiert worden, dass mit Christian K. auch ein österreichischer Staatsbürger an Bord der Maschine sein dürfte. Der Name fand sich jedenfalls auf der Passagierliste jener Personen, die tatsächlich eingecheckt hatten. Die Information wurden an die Polizei in Salzburg weitergeleitet, die sofort mit der Familie des 30-Jährigen Kontakt aufnahm. Am Nachmittag konnte Entwarnung gegeben werden. "Wir haben den Mann erreicht. Er ist wohlauf, gesund und in Österreich", sagte der Sprecher des Außenamtes, Martin Weiss. Christian K. war der Pass vor zwei Jahren während eines Thailand-Urlaubes gestohlen worden. Anscheinend hat jemand das Dokument verwendet, um sich eine falsche Identität anzueignen.

Auch ein zunächst an Bord vermuteter Italiener war nicht in der Maschine. "Er lebt zum Glück und ihm geht es gut", sagte eine Sprecherin des italienischen Außenministeriums. Der Mann rief aus Thailand seine Eltern an, auch ihm war der Pass vor einiger Zeit gestohlen worden.