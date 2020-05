Vater erschießt versehentlich Sohn

In den USA hat ein Vater versehentlich seinen siebenjährigen Sohn erschossen.

Der 44-Jährige habe eine Waffe in der Hand gehalten, als er mit seinem Sohn nach dem Besuch eines Waffengeschäfts in East Lackawannock im Bundesstaat Pennsylvania wieder in seinen Lastwagen gestiegen sei, teilte die Polizei mit. Dabei löste sich offenbar ein Schuss: Eine Kugel habe den Siebenjährigen in die Brust getroffen, erklärte die Polizei.