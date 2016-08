Schweiz: Messerattacke fordert weiteres Todesopfer

Am 13. August, einem Samstag, rastete ein 27-jähriger Schweizer in einem Regionalzug der Südostbahn aus. Nahe Salez im Kanton St. Gallen fing er an, eine brennbare Flüssigkeit zu verschütten und schreckte laut Medienberichten nicht davor zurück, auch Fahrgäste mit dem Spiritus zu benetzen.

Nachdem er den Waggon in Brand gesteckt hatte, attackierte er fünf Passagiere mit einem Messer. Eine 34-jährige Frau verstarb kurz nach dem Angriff, nun zieht die Wahnsinnstat einen weiteren Todesfall nach sich.

Foto: APA/AFP/newspictures.ch Eine 17-Jährige erlag in der Nacht vom Dienstag im Spital ihren Verletzungen, das teilte die Staatsanwaltschaft St. Gallen am Mittwochmorgen mit. Das Motiv des Täters ist bis heute unbekannt. Auch der Angreifer selbst überlebte die Attacke aufgrund seiner schweren (Brand-) Verletzungen nicht und starb kurz nach der Tat.

Die Polizei geht von der Tat eines Einzelnen aus. Anzeichen für ein terroristisches oder politisches Motiv gab es nicht. Nebst einem Grossaufgebot der Kantonspolizei St.Gallen standen die Feuerwehr, drei Rettungshelikopter, zwei Notärzte, drei Rettungswagen sowie Sachverständige der Bahnbetriebe im Einsatz.