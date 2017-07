Noch immer hängt das Schiff C-Star, mit dem eine Gruppe von Identitären die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer behindern wollen, vor Nordzyperns Küste fest. Zehn Besatzungsmitglieder befinden sich in Haft. Darunter acht tamilische Seeleute, der schwedische Eigentümer und der Kapitän – und bei Letzterem soll es sich um einen ehemaligen parlamentarischen Mitarbeiter der FPÖ handeln. Der Name Alexander Schleyer wurde der Berliner Zeitung taz von den Behörden vor Ort bestätigt.

Spott für Migranten

Schleyer, ein Deutscher, lebt in Wien, ist ehemaliger Bundeswehr-Soldat und war zuletzt parlamentarischer Mitarbeiter von FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Christian Höbart. Doch in sozialen Medien schrieb er über "Kanackenkinder" und verspottete schiffbrüchige Migranten im Mittelmeer. Als die Einträge bekannt wurden, wurde Schleyer beurlaubt und mit Ende März das Dienstverhältnis schließlich aufgelöst.

Foto: Screenshot: youtube.com Schleyer, er versah früher seinen Dienst bei der Marine, bekennt sich zu den Identitären, und hat nach der ersten Bootsaktion der Rechtsradikalen seine Hilfe als Kapitän angeboten. Im Mai brüsteten sich die Identitären, im sizilianischen Hafen von Pozzallo mit einem Schlauchboot ein NGO-Schiff bei der Arbeit gestört zu haben.

Erst vor wenigen Tagen postete er auf Instagram Bilder von der Brücke eines Schiffes, und schrieb, dass er es gerade durch das Rote Meer steuere. Dort befand sich kürzlich auch die C-Star, bevor sie durch den Suezkanal fahren wollte. Beim Suezkanal ist das Schiff bereits vor einigen Tagen von ägyptischen Behörden kontrolliert worden. Die Identitären sprachen von einer "Routinekontrolle". Dabei wurden aber offenbar keine Auffälligkeiten gefunden.

Dokumentenfälschung

Die Bootsfahrt der rechten "Identitären" im Mittelmeer steht seit diesem ungeplanten Aufenthalt unter einem schlechten Stern. In Nordzypern droht nun der vollständige Kollaps der rechten "Mission". Ein Gericht in der Hafenstadt Famagusta habe gegen die zehn Verdächtigen einen eintägigen Gefängnisaufenthalt angeordnet, berichtete die Zeitung Kibris gazetesi am Donnerstag.

Die Behörden in Nordzypern werfen den Festgenommenen Dokumentenfälschung und die Benutzung gefälschter Dokumente vor. Zudem werde der Vorwurf des Menschenschmuggels geprüft. Freitagmittag soll die nächste Haftprüfung stattfinden.

Die Position der unter mongolischer Flagge fahrenden C-Star:

Die "Identitäre Bewegung" will Migranten vor der Küste Libyens abfangen und zurück nach Afrika bringen. Zu diesem Zweck haben die "Identitären", die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das Schiff C-Star gechartert. Die C-Star liegt laut der Website MarineTraffic seit Mittwoch im Hafen von Famagusta.

Via Twitter teilten die "Identitären" mit, die Crew bestehe aus verschiedenen Nationalitäten. Sie warfen Nichtregierungsorganisationen vor, den Einsatz zu verhindern. Die "Mission" könnte zwar verzögert, aber nicht aufgehalten werden, hieß es.

Teile der Besatzung beantragten Asyl

15 Besatzungsmitglieder sollen laut mehrerer Zeitungsberichte zum Flughafen transferiert worden sein, um außer Landes gebracht zu werden. Fünf sollen einen Asylantrag gestellt haben. Die Tamilen sollen bis zu 10.000 Euro für die Schiffsfahrt bezahlt haben. Dies führte zu Mutmaßungen, dass die "Defend Europe"-Mission, die eigentlich Migrationsströme stoppen will, nun selbst mit Schlepperei in Verbindung gebracht wird.

Foto: Screenshot/Facebook

Die Identitären sagten gegenüber dem KURIER zu dem Vorwurf der Schlepperei: "Das ist absurd." Die Tamilen seien zu Trainingszwecken an Bord gewesen, um eine Kapitänsausbildung zu absolvieren. Das sei ein ganz normaler Vorgang, sie hätten natürlich auch dafür bezahlt. Als sie an Land kamen, um einen Crewwechsel durchzuführen, seien sie von NGOs "massiv gedrängt" worden, einen Asylantrag zu stellen.

Identitäre hängen in Italien

Die "Defend Europe"-Gruppe, die aus Identitären und rechten Youtube-Sternchen besteht, befindet sich derzeit im sizilianischen Catania und wartet, dass eine neue Crew in Zypern an Bord geht und sie abholt. Von dort schicken der Wiener Identitären-Chef Martin Sellner und die Youtuberinnen Lauren Southern und Brittany Pettibone diverse Videos mit Statusberichten ins Netz.

In Italien waren bereits Demonstrationen gegen die Aktivisten angekündigt. Der Bürgermeister von Catania kündigte vergangene Woche zudem an, dafür zu sorgen, dass die C-Star keine Einfahrtsgenehmigung für den Hafen bekommt. Wenn ihr denn überhaupt die Überfahrt von Zypern aus gelingt.