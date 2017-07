Die Bootsfahrt der rechten "Identitären" im Mittelmeer steht weiter unter einem schlechten Stern. Der Kapitän des von der rechten "Identitären Bewegung" gecharterten Schiffes "C-Star" und neun Besatzungsmitglieder sind nach Medienberichten in Nordzypern festgenommen worden. Ein Gericht in der Hafenstadt Famagusta habe gegen die zehn Verdächtigen einen eintägigen Gefängnisaufenthalt angeordnet, berichtete die lokale Zeitung Kibris gazetesi am Donnerstag.

Die nordzypriotische Zeitung Yeni Düzen berichtete unter dem Titel "C-Star Chaos", den Verdächtigen werde unter anderem Dokumentenfälschung vorgeworfen.

Die Position der unter mongolischer Flagge fahrenden C-Star:

Die "Identitäre Bewegung" will Migranten vor der Küste Libyens abfangen und zurück nach Afrika bringen. Zu diesem Zweck haben die "Identitären", die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das Schiff "C-Star" gechartert. Die "C-Star" liegt laut der Website MarineTraffic seit Mittwoch im Hafen von Famagusta.

Die "Identitären" teilten via Twitter mit, die Crew bestehe aus verschiedenen Nationalitäten. Sie warfen Nichtregierungsorganisationen vor, den Einsatz zu verhindern. Die "Mission" könnte zwar verzögert, aber nicht aufgehalten werden, hieß es.

Schlepperei und Waffenschmuggel?

Auf linken Internetseiten (siehe weiter unten) ist die Rede davon, dass der Kapitän sogar wegen Verdachts der Schlepperei festgenommen worden sein soll. Die Bootscrew - Tamilen aus Sri Lanka - hat offenbar um Asyl in Zypern angesucht. Sie sollen angegeben haben, dass sie für die Fahrt bezahlt haben. Ein offizielle Bestätigung für diese Berichte gibt es vorerst allerdings nicht. Laut lokalen Medien wird dem Schiffseigner außerdem vorgeworfen, im Jahr 2015 Waffen im Wert von zwei Millionen Dollar geschmuggelt zu haben.

Die Identitären sagten gegenüber dem KURIER zu dem Vorwurf der Schlepperei: "Das ist absurd." Die Tamilen seien zu Trainingszwecken an Bord gewesen, um eine Kapitänsausbildung zu absolvieren. Das sei ein ganz normaler Vorgang, sie hätten natürlich auch dafür bezahlt. Als sie an Land kamen, um einen Crewwechsel durchzuführen, seien sie von NGOs "massiv gedrängt" worden, einen Asylantrag zu stellen.

Das von den Rechtsextremen gecharterte Schiff war bereits vor einigen Tagen im Suezkanal von ägyptischen Behörden kontrolliert worden. Die Identitären sprachen von einer "Routinekontrolle". Dabei wurden aber offenbar keine Auffälligkeiten gefunden.

Beschlagnahmt, oder doch abfahrbereit?

Die Gruppe von Identitären und rechten Youtube-Bloggern befindet sich derzeit im sizilianischen Catania und wartet, dass die neue Crew in Zypern an Bord geht und sie abholt. In Italien waren dagegen bereits Demonstrationen angekündigt. Laut den Identitären ist das Schiff nicht beschlagnahmt, wie es mancherorts hieß, es sei abfahrbereit und hätte bereits wieder Proviant aufgeladen.

BuzzfeedNews sammelt diverse (nicht unabhängig geprüfte) Updates über die Vorgänge:

Everything Thats Happened Since A Bunch Of YouTubers Got A Ship To Stop Refugees Getting To Europe https://t.co/EFJQW9I2e2 via @BuzzFeedNews — Ryan Broderick (@broderick) July 25, 2017

Auf dem Twitter-Account der "Defend Europe" genannten Aktion wurden Vorfälle mit der "asiatischen Trainings-Crew" auf Zypern erwähnt.

