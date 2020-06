Spektakulärer Hoeneß-Prozess bleibt kurz

Am dritten Prozesstag ging es viel schneller als erwartet: Schon nach nur eineinhalb Stunden unterbrach der Richter die Verhandlung bis Donnerstag. Nach allgemeiner Einschätzung fällt da, wie geplant, das Urteil.

Wie es ausfällt, bleibt weiter höchst spannend: Nach der sensationellen Erhöhung der Schadenssumme für den Fiskus um etwa das Fünffache am Vortag und den düsteren Prognosen für den Angeklagten Uli Hoeneß machte die Verteidigung am Mittwoch offenbar etwas Boden gut beim Versuch, ihn vor dem Gefängnis zu bewahren.

Das lag am EDV-Spezialisten des Finanzamts. Der bestätigte die Behauptung der Verteidigung, dass die genauen Konto-Unterlagen von der Schweizer Bank auf mehreren USB-Sticks im Ausmaß von 70.000 Seiten erst vor Kurzem Hoeneß übermittelt wurden. Das war die Begründung dafür gewesen, dass er zu Prozessbeginn die 3,5 Millionen Euro Steuerhinterziehung der Anklage selbst auf insgesamt 18 Millionen erhöht hatte. Am Tag danach hatte die Chefermittlerin des Finanzamts aus diesen Unterlagen sogar 27,2 Millionen Euro Steuerschulden abgeleitet und Hoeneß vorgeworfen, diese Daten bewusst so lange zurückgehalten zu haben.