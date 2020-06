Champions League der Sünder

Der zweite Tag der Verhandlung vor dem Wirtschaftssenat des Münchner Landesgerichts begann mit der Aussage der die Ermittlungen führenden Finanzbeamtin aus Rosenheim. Sie berichtete von immer neuen, nicht begründbaren Verzögerungen bei der Vorlage der vollständigen Kontounterlagen von Hoeneß’ Schweizer Konto in den 14 Monaten seit seiner Selbstanzeige.

Über das Konto bei der Bank Vontobel hatte er seine über 50.000 Spekulationsgeschäfte an den Weltbörsen von 2003 bis 2009 abgewickelt. Erst zehn Tage vor Prozessbeginn habe Hoeneß der Finanzverwaltung einen USB-Stick mit allen Daten zukommen lassen. Die ausgedruckten 70.000 Seiten Papier seien daher erst grob gesichtet, so die Beamtin. Die Bank habe diese Daten, anders als von Hoeneß bisher dargestellt, ihm aber schon vor über einem Jahr, nämlich zwei Tage nach seiner Selbstanzeige, übermittelt. Die Cheffahnderin schätzte Hoeneß’ Steuerschuld auf bisher 27,2 Millionen Euro.

Nach dem Verständnis der inzwischen nicht mehr ganz so zahlreichen Zuhörer wie am ersten Tag hat Hoeneß den Fiskus doppelt geprellt: Der große, nun rund 23,7 Millionen Euro ausmachende Teil bei den Spekulationsgewinnen, überwiegend Devisentermingeschäfte. Weil die unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen und teilweise hätten mit Verlusten verrechnet werden können, fehlte offenbar Hoeneß eine genaue Übersicht: Er habe immer nur die Kontensaldi abgefragt, so Hoeneß am ersten Verhandlungstag. Die anfangs genannten 3,5 Millionen Euro wären "nur" die Steuern auf die Erträge jener Kapitalanlagen, hauptsächlich länger gehaltene Aktien, gewesen, die er mit seinen Spekulationsgewinnen aufgebaut hatte.

Wegen der nun doch viel komplexeren Materie hat der Vorsitzende Richter inzwischen neue Zeugen geladen, darunter einen Wirtschaftsprüfer. Die Gerichtssprecherin hielt es am Dienstag Nachmittag für "sehr wahrscheinlich, dass die Verhandlung noch mehrere Wochen dauern wird".