China: Öffentliches Rauchen wird verboten

China will landesweit das Rauchen auf öffentlichen Plätzen verbieten. Bis Ende des Jahres soll das Verbot umgesetzt werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch.

Tabakkonsum in der Öffentlichkeit rechtlich zu verbieten, sei ein entscheidender Schritt, sagte eine Vertreterin der Kommission für Nationale Gesundheit und Familienplanung am Rande der Globalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Shanghai, die noch bis Donnerstag in der Hafenstadt stattfindet. Auch Preis- und Steuererhöhungen für Tabakprodukte und mehr öffentliche Aufklärung sollen die Menschen in der Volksrepublik vom Rauchen abhalten.

Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), Margaret Chan, lobte die Verschärfung der Richtlinien. China müsse aber noch mehr unternehmen, um den Tabakkonsum einzuschränken, so Chan. Bisher gelten laut Xinhua landesweit in 20 Städten Beschränkungen für das Rauchen.