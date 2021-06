Belästigungs-Vorwürfe: Kardinal tritt zurück

Federico Lombardi

LautVatikan hat PapstBenedikt XVI. das Gesuch bereits angenommen. Dies bestätigte der Vatikan-Sprecher, Paterwerde auch nicht an dem Konklave teilnehmen: "Ich will nicht, dass sich die Aufmerksamkeit der Medien auf mich konzentriert", hieß es in der Mitteilung, die O ́Brien am Montag veröffentlichte, nachdem der Papst seinen Rücktritt angenommen hat.entschuldigte sich bei denjenen, die er beleidigt habe. Er bat um Gottes Segen für "meine Brüder Kardinäle". Der 74-Jährige ist der einzige britische Geistliche, der dem Konklave angehören sollte. Mit seinem Verzicht sinkt die Zahl der Papst-Wähler auf 115.

O'Brien, der Mitte März ohnehin in Ruhestand hätte gehen sollen, hatte die Vorwürfe über einen Sprecher zunächst zurückweisen lassen. Er war in der katholischen Kirche Großbritanniens in den vergangenen Jahren als entschiedener Gegner der Homosexuellen-Ehe aufgetreten. Zuletzt erregte er Aufsehen, weil er sich für die Aufhebung des Zölibats für katholische Priester ausgesprochen hatte.