Rosa Parks blieb sitzen und die Welt stand auf

02. Juli 1964

US-Präsident Lyndon B. Johnson unterzeichnet den Civil Rights Act (zum Download) . Rassistische Diskriminierung und Rassentrennung in öffentliche Einrichtungen sind von nun an verboten. Die Bürgerrechtsbewegung war ihrem Ziel nach Gleichberechtigung noch nie so nah, wie an diesem Tag. Mehr über die Folgen des Boykotts erfahren Sie hier.