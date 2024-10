Zwangsheirat: Wie ein Löffel am Flughafen zur letzten Rettung werden kann

Jedes Jahr werden laut den Vereinten Nationen rund 12 Millionen junge Frauen in Zwangsehen gedrängt – auch in Österreich bleibt diese Praxis trotz rechtlicher Verbote traurige Realität. Etwa 5.000 Frauen und Mädchen seien hierzulande von Zwangsheirat bedroht, Experten sprechen von rund 200 betroffenen jungen Frauen pro Jahr. Diese Zahlen kursieren zumindest in zahlreichen Publikationen und fanden 2021 auch in einer Aussendung des Bundeskanzleramts Erwähnung. Es handelt sich um Schätzungen, repräsentative Statistiken gibt es keine.

Der Löffeltrick: Ein Hilferuf im letzten Moment

Menschenrechtsorganisationen wie Karma Nirvana in Großbritannien oder Orient Express in Österreich verweisen in solchen Situationen auf einen letzten Ausweg: den sogenannten Löffeltrick. Der Trick ist denkbar einfach, aber effektiv. Ein Löffel oder ein anderer Metallgegenstand, der in der Unterwäsche versteckt wird, löst bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen den Metalldetektor aus. Dadurch wird das betroffene Mädchen von den Sicherheitskräften zur Seite genommen – eine seltene Gelegenheit, um abseits der Familie auf die drohende Zwangsheirat aufmerksam zu machen. Das Flughafenpersonal ist in vielen Ländern inzwischen sensibilisiert auf solche Signale, weiß um die Bedeutung dieses Hilferufs und bietet den betroffenen Frauen diskret Unterstützung an.