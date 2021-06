Corona: Zwangsehen blieben unentdeckt

„2020 hatten wir insgesamt 103 Klientinnen, welche unseren Verein aufgrund einer bestehenden Zwangsheirat bzw. einer Bedrohung durch Zwangsheirat aufgesucht haben. Hiervon waren 72 Mädchen bzw. junge Frauen bedroht und 31 bereits betroffen“, erklärt Vereinsvorständin Najwa Duzdar. In akuten Fällen nimmt Orient Express auch die Unterbringung der Mädchen in Schutzeinrichtungen bzw. in von ihnen betreuten Wohnungen vor.

„2020 kam es zu einem Rückgang unserer Klientinnen. Es wurden 27 Klientinnen in unserer Krisenschutzeinrichtung untergebracht“, so Duzdar. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2019 waren es noch 139 Klientinnen, welche die Beratungsstelle aufgrund einer drohenden oder einer bereits bestehenden Zwangsheirat aufgesucht haben. 39 davon wurden in einer Schutzeinrichtung untergebracht. Die gesunkene Zahl der Klientinnen ist für Orient Express kein Grund zur Freude – im Gegenteil sogar alarmierend. „Es war vorher schon schwierig, Zugang in die teils sehr verschlossenen Communities zu finden. Auch finden viele der Zwangsehen nicht standesamtlich statt. Corona machte alles noch schwieriger“, so Duzdar.