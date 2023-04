Jährlich rund 200 Fälle von Zwangsheirat in Österreich

Ein neuer Forschungsbericht liefert traurige Erkenntnisse. Jedes Jahr soll es in Österreich zu 200 Zwangsehen kommen. Die Studienautorin beleuchtet auch die Hintergründe, Warnsignale und Unterstützungsmaßnahmen.

Im Jahr 2021 wurden an die Kinder- und Jugendhilfe 54 Verdachtsfälle von Zwangsheirat in Österreich gemeldet. „Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt grundsätzlich Personen bis zum Alter von 18 Jahren. Viele Opfer von Zwangsheirat sind jedoch älter und werden in diesem Zusammenhang nicht erfasst. Als Ergebnis der Befragung kann von einer Größenordnung von insgesamt rund 200 Fällen von Zwangsheirat in Österreich pro Jahr ausgegangen werden; diesbezügliche Schätzungen wurden somit validiert“, fasst Studienautorin Birgitt Haller zusammen.

Zwangsehen sind meist in Traditionen oder kulturell begründet. „Häufig werden Zwangsehen aufgrund von althergebrachten Geschlechtervorstellungen oder dem Ehrkonzept vollzogen, um beispielsweise die Sexualität von Mädchen zu kontrollieren, oder die ‚Ehre‘ etwa nach einer Vergewaltigung wiederherzustellen“, sagt Haller. Auch die finanzielle Absicherung der Eltern oder Betroffenen selbst soll häufig eine Rolle spielen.