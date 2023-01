"Zu schlecht auf Winter vorbereitet": Usbekischer Präsident entlässt Politiker

Derzeit herrscht in dem zentralasiatischen Binnenland mit 35 Millionen Einwohner extreme Kälte: Laut dem Nationalen Wetterdienst wurde am vergangenen Freitag in Taschkent mit minus 19,8 Grad Celsius die niedrigste Temperatur im Januar in den vergangenen 50 Jahren gemessen.

Um den Energiemangel zu beheben hat Usbekistan - das selbst kein Gas mehr exportiert - im Dezember ein Importabkommen mit dem Nachbarland Turkmenistan geschlossen. Russland brachte kürzlich auch die Idee einer "Gas-Union" mit Usbekistan und Kasachstan ins Spiel - der Vorschlag blieb bisher unbeantwortet.