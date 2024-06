Nur alle 221 Jahre singen in den USA so viele Zikaden wie derzeit. Eine Geschlechtskrankheit macht sie zu "wandelnden Toten", so ein Experte.

Zikaden-Invasion in den USA: Pilz verwandelt Insekten in "Zombies"

Das Leben in Illinois ist dieser Tage von einem Geräusch geprägt: ungewöhnlich laute Zikadengesänge. In manchen Gegenden muss man sich anstrengen, um draußen überhaupt noch etwas anderes zu hören. Ein 47-jähriger Amerikaner berichtete der Süddeutschen Zeitung etwa, er könne während seines Campingurlaubs im Middle Fork River Forest Preserve seinen Radio nicht mehr hören, weil die Insekten so laut seien.

Manche hassen sie, andere sind fasziniert Vielen in der Umgebung graust es vor den Insekten, manche verlassen ihre Häuser kaum noch. Die kleinen, wenige Zentimeter großen Tiere faszinieren aber auch - und ziehen Touristen aus aller Welt an. Denn so viele Zikaden, wie sie gerade in Illinois singen, gibt es in den USA nur alle 221 Jahre. 2024 ist nämlich das Jahr, an dem zwei verschiedene Populationen aufeinandertreffen: Die „Great Southern Brood“, die alle 13 Jahre massenhaft schlüpft, und die „Northern Illinois Brood“, die es alle 17 Jahre gibt. Besonders laut ist es aktuell in Springfield, der Hauptstadt von Illinois. Während man die eine Zikadenart im Norden hört, befinden sich die anderen im Süden.

Auch wenn die Zikaden weder beißen noch stechen und auch nichts kaputt machen, wie etwa Holzschädlinge, freuen sich in Illinois schon jetzt viele auf den Tag, an dem der "Besuch" der Insekten wieder vorbei ist. Voraussichtlich ist das in zwei bis drei Wochen der Fall, wenn die erwachsenen Tiere sterben. Aus den Miliarden von Eiern, die die Weibchen davor legen, schlüpfen Nymphen, die sich in den Boden eingraben - und in 221 Jahren wieder rauskommen.

"Wandelnde Tote" Für Unruhe in der Welt der Insektenliebhaber sorgt nun aber die Entdeckung einer Geschlechtskrankheit, welche die Zikaden in "Zombies" verwandelt, wie der Entomologe John Cooley von der University of Conneticut die Wirkung bezeichnete. Der Parasit heißt laut NBC Chicago "Massospora Cicadina" und befällt vor allem periodische Zikaden. Es handelt sich um einen weißen Pilz, der bei den Männchen dazu führt, dass sie Flügelschlag-Signale erzeugen - was beide Geschlechter sehr attraktiv finden. Doch dann verlieren die Tiere ihre Keimdrüsen, kalkhaltige Sporen werden an andere Tiere verteilt. Befallene seien "wandelnde Tote" und dem Pilz "völlig ausgeliefert", so Cooley.