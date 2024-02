Ohne Bienen kein Honig: Ein Zuhause für Insekten

Bienen sind fliegende Insekten, die in einem sogenannten Staat mit einer Königin und vielen Arbeiterinnen zusammenleben. Wusstest du, dass es neben den Honigbienen auch etwa 700 Arten Wildbienen in Österreich gibt? Gerade Wildbienen sind sehr wichtig für uns Menschen und unsere Umwelt. Sie sorgen dafür, dass Pflanzen sich vermehren und Früchte tragen. Leider sind viele dieser nützlichen Insekten vom Aussterben bedroht, da ihr Lebensraum verschwindet.

Wo wird ein Insektenhotel am besten angebracht? Damit es den Insekten gut geht, solltest du eine Ausrichtung nach Norden bzw. Nordwesten vermeiden, genauso wie einen ungeschützten offenen Bereich oder das Anbringen direkt am Boden. Am besten eignet sich z. B. eine erhöhte sonnige Nische am Balkon oder auch eine Fensterausbuchtung. Wichtig ist, dass es mit der Rückseite zu einer Wand gerichtet ist und so besser vor Wind geschützt ist. Wenn das alles erledigt ist, brauchst du nur noch etwas Geduld – und kannst sicher bald deine Insektengäste begrüßen!

