Waldbrände außer Kontrolle: Hollywood muss evakuiert werden

Der Brand mit dem Namen "Sunset Fire" begann Mittwochabend, wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire mitteilte und erreichte mittlerweile die bekannte Hügelkette Hollywood Hills. Die Flammen breiten sich Medienberichten zufolge vom Runyon Canyon schnell aus, in Richtung des berühmten Hollywood Boulevards. Mehrere Hubschrauber, die Wasser abwarfen, waren in der Nähe des Brandherds zu sehen, hieß es in einem Bericht des Senders CBS.

Die Brände werden von starkem Wind angefacht. Der Feuerwehr steht angesichts der in der Gegend herrschenden Trockenheit nicht genug Wasser für die Löscharbeiten zur Verfügung.

Im Nobel-Vorort Pacific Palisades in den Santa-Monica-Bergen brannten bereits rund 6.500 Hektar mitsamt etwa tausend Gebäuden nieder. Auch in Santa Clarita, im Tal von San Fernando sowie im nördlichen Vorort Altadena brachen Waldbrände aus. Nach Behördenangaben kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, der Sheriff von Los Angeles, Robert Luna, befürchtet nach eigenen Angaben allerdings weitere Todesopfer.

Die Entscheidung zur Absage der Reise habe Biden nach seiner Rückkehr am Mittwochabend aus Los Angeles getroffen, sagte Jean-Pierre. Dort habe sich Biden mit der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften getroffen, die die historischen Brände in der Region bekämpften.

Wegen der verheerenden Brände in Kalifornien sagte der scheidende US-Präsident Joe Biden seine für Donnerstag geplante Reise nach Italien und eine Audienz bei Papst Franziskus ab. Seine Sprecherin Karine Jean-Pierre teilte mit, Biden wolle sich in den kommenden Tagen auf die Leitung der gesamten Bundesmaßnahmen im Kampf gegen die Brände konzentrieren. Biden wollte kurz vor seinem Abschied als US-Präsident noch nach Italien reisen - eine Audienz bei Papst Franziskus war geplant.

Die Großfeuer wirken sich auch auf die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen aus. Am 17. Jänner wollte die Filmakademie die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis verkünden. Dies werde aufgrund der Brände zwei Tage später stattfinden, teilte Geschäftsführer Bill Kramer in einem Brief an die rund 10.000 Mitglieder mit, wie US-Medien berichteten. Das gibt den Filmschaffenden mehr Zeit, über die Kandidaten abzustimmen.

Bidens Italien-Reise hätte von Donnerstag bis Sonntag dauern sollen. Geplant waren ein Treffen mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni sowie eine Audienz beim Heiligen Vater. Es sollte seine voraussichtlich letzte Auslandsreise als US-Präsident sein. Am 20. Jänner zieht der Republikaner Donald Trump als Präsident ins Weiße Haus ein.

Kramer drückte den von den Bränden Betroffenen sein Mitgefühl aus. "So viele unserer Mitglieder und Branchenkollegen leben und arbeiten im Raum Los Angeles, und wir denken an euch", zitierte die "Los Angeles Times" aus dem Brief. Die 97. Verleihung der Oscars ist für den 2. März geplant.

Premierenfeiern abgesagt

Die Verleiher der renommierten Critics Choice Awards hatten zuvor ihre für diesen Sonntag geplante Trophäen-Gala in Santa Monica aufgrund der Brände verschoben. "All unsere Gedanken und Gebete sind mit denen, die gegen die zerstörerischen Feuer ankämpfen und mit allen, die davon betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung von Verbandschef Joey Berlin.

Mit knapp 600 Mitgliedern ist die Critics Choice Association (CCA) der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada. Die Preisgala der 30. Critics Choice Awards soll nun erst am 26. Jänner in Santa Monica stattfinden. Filmstudios sagten Premierenfeiern ab. Hollywoods Schauspielverband SAG (Screen Actors Guild) sagte eine Nominierungszeremonie ab. Die Liste der Nominierten wurde stattdessen schriftlich verkündet.