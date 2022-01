Zehn Jahre Costa Concordia: Was von dem Schiffsunglück übrig blieb

Erst im Juli 2014 wurde das Wrack des Luxusliners im Rahmen einer spektakulären Abschleppaktion in die Hafenstadt Genua überstellt. Der in Mitleidenschaft gezogene Meeresboden vor Giglio wurde wiederhergestellt. Dafür musste die Costa-Concordia-Betreiberin 85 Millionen Euro ausgeben. Heute ist die Insel Giglio ein Urlaubsparadies wie vor der Katastrophe. Doch bei aller Heiterkeit ist die Erinnerung an die Unglücksnacht nicht auszulöschen.

Gedenkmesse geplant

Eine Messe zu Ehren der Toten ist am kommenden Donnerstag in der Kirche geplant, in der unzählige Schiffbrüchige in der Unglücksnacht Zuflucht gefunden hatten. Um 21.45 Uhr sollen auf der ganzen Insel die Sirenen heulen, gefolgt von einer Schweigeminute.

An der Gedenkmesse wird auch Sergio Ortelli, Bürgermeister der Insel, teilnehmen. Er hatte dieses Amt schon in der Unglücksnacht inne: "Es war fürchterlich, viele Überlebende waren verzweifelt, weil sie im Chaos ihre Angehörigen verloren hatten. Die Panik war enorm. So etwas kann man nie wieder vergessen. Für die Insel Giglio ist die Concordia-Tragödie eine Wunde, die nie heilen wird", erzählte der 66-Jährige.