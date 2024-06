Worüber Mexiko und die USA außer Migration noch streiten

Laut einem mittlerweile 80 Jahre alten Abkommen teilen sich die beiden Länder das Wasser des Colorado River und des Rio Grande. Demnach müssen die USA jedes Jahr 490 Milliarden „Gallons“ (1 „Gallon“ entspricht ungefähr 3,8 Liter) Wasser aus dem Colorado River an Mexiko abtreten. Umgekehrt muss Mexiko alle fünf Jahre rund 570 Milliarden „Gallons“ aus dem Rio Grande an die USA liefern.

Starke Dürre

Hohe Temperaturen und eine starke Dürre führen jetzt aber dazu, dass Mexiko mit seinen Wasserlieferungen in Verzug gerät. Der aktuelle Fünf-Jahres-Zyklus für die Lieferungen endet 2025, bisher soll aber nur die Menge eines Jahres in den USA angekommen sein.

Mexikanische Politiker sagen, es sei einfach nicht genug Wasser im Rio Grande, das man an die USA liefern könne. In Texas fordern manche die Regierung in Washington auf, Mexiko keine Hilfe mehr zu gewähren, bis genug Wasser kommt.