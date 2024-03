Warum das viele Wasser auf der Welt trotzdem zu wenig ist

Überschwemmungsgebiet der Donau in Kroatien

Ihre Vertreter sorgen für die Einhaltung der Wasserqualität und entwickeln Strategien zur Kontrolle von Verunreinigungen. Auch die nachhaltige Nutzung der Gewässer und der Lebensräume in ihrem Umfeld sind Thema. Sie beschäftigen sich mit Hochwasserschutz, mit Wasserqualität, mit dem Klimawandel. Denn dass Europa auch von Dürre nicht verschont wird, zeigten die vergangenen Jahre.

Tausende Jahre schon gibt es die Sodalacken beim Neusiedler See. Aber wie lange noch? Die kaum mehr als einen Meter tiefen Biotope sind schon fast verloren. Schuld ist der Mensch.

Der Schutz der Ressource Wasser ist aber nicht nur wichtig, um Trinkwasser und Energie zu gewinnen. Er spielt auch eine große Rolle für die Ökosysteme, für Fauna und Flora. Im Großen wie im Kleinen. Das Ziel der Europäischen-Wasserrahmenrichtlinie ist, dass alle Gewässer in einem zumindest „guten Zustand“ sind. (Wenn Sie wissen wollen, in welchem Zustand das Gewässer in Ihrer Nachbarschaft, hier finden Sie Daten und Karten ).

Mit ihrem Song „Water Wonderful World“ will die Non-Profit-Organisation Viva con Agua in die Charts. Er wurde heute, Freitag, veröffentlicht und besteht aus Plätschern, Rauschen, Blubbern, Gluckern. Er macht die Reise des Wassers von der Quelle durch die Wasserleitungen bis ins Glas hörbar. Viva con Agua will damit auf die Wichtigkeit der Ressource Wasser aufmerksam machen.

Mit dem EU-Projekt LIFE Pannonic Salt soll es gerettet werden. 12 Mio. Euro fließen in den Erhalt des Gebiets und in die Verbesserung der Grundwassersituation. „Der Wasserhaushalt der Region ist bedeutend für den Fortbestand der Sodalacken“, sagt Harald Grabenhofer, Leiter der Forschungsabteilung des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel. Der Grundwasserspiegel wurde abgesenkt – zur Schaffung landwirtschaftlicher Flächen mithilfe von Entwässerungsgräben und zugunsten der Erweiterung des Siedlungsraums. Die Salzlacken haben sich in 150 Jahren von 3.615 auf 656 Hektar reduziert.

Was jetzt? Die Lacken freihalten – etwa von Schilf – und Wehranlagen bauen, um den Wasserabfluss in den Griff zu bekommen, um jeden Tropfen Wasser in der Region zu halten.