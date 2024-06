Mexikos erste Präsidentin: Wer ist Claudia Sheinbaum?

Die aus einer Akademikerfamilie stammende Physikerin strebte zunächst eine universitäre Laufbahn an, fokussierte sich auf Umwelt- und Klimathemen. Sie arbeitete am Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mit, das 2007 den Friedensnobelpreis erhielt.

In den Städten Chicomuselo und Pantelhó im Süden mussten die Wahlen wegen der Gewalt der Drogenkartelle in der Region komplett ausgesetzt werden. Dutzende Kandidaten wurden getötet.

Allgemein erwarten Experten beim drängenden Thema Sicherheit keine allzu großen Verbesserungen. Dafür stand auch der Wahlkampf selbst: Er war von gewaltsamen Zwischenfällen geprägt. In den zentralen Bundesstaaten Puebla und México sowie in einem Vorort der nordöstlichen Großstadt Monterrey gab es nach örtlichen Medienberichten jeweils einen Vorfall, bei dem Schüsse fielen, auch zu Todesfällen soll es gekommen sein.

Laut CNN-Journalist Valdes gibt Sheinbaums Wahltriumph „eine Vorstellung von der politischen Macht, die López Obrador in den letzten sechs Jahren angehäuft hat“. Eine weibliche Präsidentin würde dazu beitragen, das Image Mexikos als „Macho“-Land zu ändern, erklärte er zudem. Wie viel sich für die Frauen im Land unter Sheinbaum tatsächlich ändern wird, ist fraglich. Feministische Bewegungen zeigten sich nicht allzu hoffnungsvoll. Statistiken zufolge verschwindet in Mexiko pro Stunde mindestens eine Frau, pro Tag sterben 11 Frauen gewaltsam.

Will gutes Verhältnis zu USA

Die Wahl in Mexiko wurde auch in Washington mit Argusaugen beobachtet, ist die hohe Anzahl an Migranten, die aus Lateinamerika über Mexiko in die USA kommen, dort doch ein essentielles Thema im Rennen um den Einzug ins Weiße Haus. Sheinbaum zeigte sich bereits zuversichtlich und erklärte, dass sie ein gutes Verhältnis zu Donald Trump aufbauen würde können, sollte dieser erneut Präsident werden.

Der attackiert seinen Konkurrenten, Amtsinhaber Joe Biden, regelmäßig für seine Grenzpolitik und schimpft lautstark über die Migranten aus dem Süden. 2023 sagte er gar, die Einwanderer ohne Papiere würden das US-amerikanische „Blut vergiften“, was viele an nationalsozialistische Rhetorik erinnerte.