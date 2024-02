Mexikanischer Präsident veröffentlicht Nummer von unliebsamer Reporterin

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Telefonnummer einer unliebsamen Journalistin veröffentlicht - und ist dafür ins Visier der Datenschutzbehörde seines Landes geraten. López Obrador gab am Donnerstag in seiner täglichen Pressekonferenz die Nummer einer Reporterin der US-Zeitung New York Times bekannt.

Die mexikanische Behörde für Transparenz, Zugang zu Informationen und den Datenschutz kündigte daraufhin an, einen möglichen Gesetzesverstoß durch das Staatsoberhaupt zu prüfen. López Obrador veröffentlichte die Nummer der Journalistin, während er Fragen vorlas, mit denen ihn das Blatt nach Recherchen zu möglichen Verbindungen seiner politischen Verbündeten zum Drogen-Milieu konfrontiert hatte. Die New York Times bezeichnete die Veröffentlichung der Telefonnummer ihrer Reporterin als "besorgniserregende und inakzeptable Taktik" eines Staatschef in einer Zeit, in der die Bedrohungen gegen Journalisten zunähmen.