Woody-Allen-Buch: Erleichterung bei Familie, Unbehagen bei Stephen King

Woody Allen (84) gilt als ein Meister des Kinos, das ist unbestritten. An seiner Person scheiden sich hingegen die Geister. Seit den 90er-Jahren begleiten den Regisseur Missbrauchsvorwürfe. Am 7. April sollten nun in den USA die 400 Seiten starken Memoiren des Filmemachers erscheinen. Deutscher Titel: "Ganz nebenbei". Doch daraus wird nichts.

Der Verlag Hachette hatte die Autobiografie bis vor Kurzem verteidigt, nach öffentlicher Kritik und dem Streik einiger Mitarbeiter die Veröffentlichung aber zurückgezogen. Erstaunlich, denn der Gegenwind dürfte den New Yorker Verlag kaum überrascht haben.

"Was Sie schon immer über Woody Allen wissen wollten, aber nun nicht erfahren werden", könnte man die Aussicht der amerikanischen Leser nun lakonisch zusammenfassen. Wenn das Thema nicht so ernst wäre.

Missbrauchsvorwürfe

Die Vorgeschichte: 1992 trennten sich Allen und Schauspielerin Mia Farrow. Im Sorgerechtsstreit warf Farrow dem Regisseur vor, er habe sich am 4. August 1992 in seinem Landhaus in Connecticut an ihrer damals siebenjährigen Adoptivtochter Dylan Farrow vergangen. Woody Allen bestreitet dies bis heute, es steht Wort gegen Wort.

Es gab in dem Fall nie eine Anklage (was für Allens Version spricht). Es gibt aber sehr wohl ein Gerichtsurteil von 1993, das dem Regisseur "grobes Fehlverhalten" gegenüber seiner Tochter vorwirft und ein denkbar schlechtes Licht auf ihn wirft.