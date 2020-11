Wo Jesus in Nazareth aufwuchs

Seit 14 Jahren ist der britische Archäologe und Historiker Ken Dark besessen von der Idee, jenes Haus in Nazareth aufzuspüren, in dem Jesus seine Kindheit verbracht hat. Vor fünf Jahren war er sich dann sicher und ging mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit – aber kaum jemand schenkte ihm Beachtung. Doch neueste Analysen scheinen nun seine These zu bestätigen.

Unter Nonnen-Konvent

Ausgemacht hat der Forscher, der an der Reading University lehrt, das Kloster der „Schwestern von Nazareth“ – darunter soll sich seiner Meinung nach das Domizil von Joseph, Maria und Jesus befunden haben. Ausgrabungen ergaben tatsächlich, dass es unter dem Konvent ein Haus gab, das in den Kalkstein geschlagen wurde und sich auch auf Teile einer natürlichen Höhle erstreckte.