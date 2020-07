Wo die Royals heuer Sommerurlaub machen

Mitten in der Corona-Krise wurde bekannt, dass sich König Willem-Alexander ein neues Speedboot zugelegt hat. Das sorgte für Kopfschütteln. Doch der König und seine argentinische Frau Maxima pflegen einen luxuriösen Lebensstil. Die Oranje-Familie zählt mit ihren Aktienbeteiligungen zu den reichsten Königshäusern Europas.

Während Mama Beatrix jahrzehntelang ihre Sommurlaube in einer Traumvilla in der Chianti-Gegend in der Toskana verbrachte, haben Willem-Alexander und Maxima mit dieser Tradition gebrochen: 2009 kaufte der damalige Kronprinz eine Villa in Mosambik, doch die Sicherheitskosten für den königlichen Urlaub waren so hoch, dass das Anwesen wieder verkauft werden musste. Also wurde 2012 eine Villa in Doroufi auf dem Peloponnes erstanden. Mit einer Sondererlaubnis durfte der König dort auch einen Privathafen errichten, was für viel Ärger sorgte, eine Bürgerinitiative protestierte dagegen. Der Hafen wurde trotzdem gebaut – aus Sicherheitsgründen.

Schweden auf Öland

Die schwedische Königsfamilie bleibt heuer auf Schloss Solliden auf Öland. Nur eine darf coronabedingt nicht kommen. Prinzessin Madeleine, Kronprinzessin Victorias jüngere Schwester: Weil sie mit Ehemann Christopher O’Neill und den drei Kindern in Florida lebt, muss sie auf den Heimaturlaub heuer verzichten.

Auch die norwegischen Royals werden in diesem Sommer nicht reisen und zu Hause bleiben. Ebenso die Dänen: Das Kronprinzenpaar entspannt auf Schloss Grassten an der deutsch-dänischen Grenze, und auch Königin Margrethe (80) verzichtet auf eine Reise in die Sommerresidenz in Frankreich.

Wo Fürst Albert II. (62), Charlène (42) und die Zwillinge Gabriella und Jacques (5) in diesem Sommer urlauben, wurde nicht mitgeteilt. Ein Eintrag der Fürstin auf Instagram lässt aber vermuten, dass die Familie eher in heimischen Gefilden unterwegs ist – und das sportlich: