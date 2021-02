Wildschwein bricht durch Eisdecke in Pool

Bei Menschen mag Eisschwimmen derzeit boomen (mehr dazu hier), Wildschweine landen allerdings nur unfreiwillig in kaltem Wasser. Die Feuerwehr aus dem deutschen Neuss musste am Dienstag ein Exemplar vor dem Ertrinken in einem Swimmingpool bewahren. Das Tier sei durch die Eisdecke eingebrochen und aus eigener Kraft nicht herausgekommen, berichtete ein Feuerwehrsprecher.