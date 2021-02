Pablo Escobars Nilpferde sollen Verhütungsmittel bekommen

Um die rasante Vermehrung der Nachkommen von Pablo Escobars Nilpferden einzubremsen, beschreiten Experten in Kolumbien einen neuen Weg. "Wir haben bei der kolumbianischen Botschaft in den USA um Unterstützung beim Erwerb eines Langzeitverhütungsmittels für Großtiere beantragt", hieß es in einer Mitteilung der regionalen Umweltagentur Cornare.

Der frühere Drogenbaron Escobar hatte einst vier afrikanische Flusspferde nach Kolumbien gebracht. Zuletzt streiften geschätzt zwischen 65 und 80 Tiere durch die Region. Sie zerstören Felder, bringen das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und Anrainer in Gefahr.