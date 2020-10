Dark Tourism: Zwischen Sensationsgier und Aufklärung

Naturkatastrophen sorgten früh für Thanatourismus, wie der schwarze Tourismus in Anlehnung an den griechischen Todesgott Thanatos auch heißt. Eine antike Tragödie war der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. Die Asche konservierte die Stadt am Fuße des Vulkans, etwa 1.000 Leichen in Pompeji und 300 in Herculaneum wurden gefunden.