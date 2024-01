Wild-Plage: Britische Kindergartenkinder sollen mehr Rehe essen

Mehr Wild am Speiseplan

„Jetzt beteiligen sich Tausende von Kindergartenkindern an dem Kampf, die steigende Zahl an Rehen in Großbritannien zu kontrollieren - indem sie sie zum Mittag essen“, schrieb die Times martialisch. Als eine der ersten Bildungseinrichtungen hat das Unternehmen Tops Day Nurseries für die 4.000 Kinder, die es in Südengland betreut, Wild aufs Menü gesetzt. Gemeinsam mit der Brancheninitiative Eat Wild sind fünf Gerichte kreiert worden, zweimal innerhalb von drei Wochen soll es Wild geben - das mache 3.000 Mahlzeiten im Monat.

Cateringchef Pete Ttofis schwärmt von der Vielfalt der Speisen. Das Fleisch sei zudem nicht mit Wachstumshormonen oder Antibiotika behandelt worden, sondern komme direkt aus dem natürlichen Lebensraum. Wildgerichte gelten nicht nur als nährstoff- und vitaminreicher, sondern auch als nachhaltiger als Huhn und Schwein.