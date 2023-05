Wilderei in der Steiermark: Zwei trächtige Rehe erschossen

Das erste Reh dürfte zwischen 15. und 21. Mai in einem Waldstück in Kohlgraben getötete und liegen gelassen worden sein. Das zweite Reh wurde zwischen 21. und 26. Mai erschossen und daraufhin auf einer Wiese in Tautendorfberg gefunden, heißt es bei der Polizei.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Ilz hat die Erhebungen eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059/133-6222.

