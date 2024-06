Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll der 24-Jährige seit April in den USA im Gefängnis Brevard County Jail in Untersuchungshaft sitzen. Ihm sollen bis zu 30 Jahre Haft drohen.

Der 24-Jährige reiste in die USA, um dort seine 15-jährige Internetbekanntschaft zu treffen. Es soll dabei auch zu Sex gekommen sein, was in Florida einen Verstoß gegen das Schutzalter von 16 Jahren bedeuten würde. Das Außenministerium bestätigte den Bericht. Die Festnahme erfolgte Anfang Mai in Cocoa-Beach.

Verhaftetem Wiener drohen in Florida 30 Jahre Haft

Ihm wird laut Bericht von der US-Staatsanwaltschaft vorgeworfen, er habe das minderjährige Mädchen missbraucht und entführt. Seine Mutter berichtete gegenüber der Krone, dass eine Kaution in Höhe von umgerechnet 160.000 Euro verlangt würde. Ihr Sohn habe nicht gewusst, dass das Mädchen noch minderjährig sei, die beiden hätten sich bei einem Online-Spiel kennengelernt und verliebt.

Dem 24-Jährigen gehe es „den Umständen entsprechend gut“, hieß es aus dem Ministerium. „Seit Bekanntwerden der Verhaftung steht die österreichische Botschaft in Washington sowie das österreichische Honorarkonsulat in Orlando mit dem Betroffenen, dessen Angehörigen und den lokalen Behörden in ständigem Austausch.“

Der Honorarkonsul war bereits mehrfach zu längeren Haftbesuchen bei dem jungen Mann, ihm wurde auch ein Anwalt vermittelt. „Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, den Betroffenen bestmöglich zu betreuen“, so eine Sprecherin aus dem Außenministerium.