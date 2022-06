"Wie man seinen Ehemann tötet"-Autorin zu lebenslanger Haft verurteilt

In den USA ist eine Schriftstellerin, die einen Essay mit dem Titel "Wie man seinen Ehemann tötet" geschrieben hat, wegen Mordes an ihrem Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Richter im US-Bundesstaat Oregon verkündete am Montag das Strafmaß. Demnach könnte die 71-jährige Nancy Crampton Brophy nach 25 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen.

Crampton Brophy ist bekannt für eine ganze Serie von Romanen mit so vielsagenden Titeln wie "Der falsche Ehemann" oder "Der falsche Liebhaber". In dem Essay "Wie man seinen Ehemann tötet" geht es um die Art und Weise, wie eine Frau ihren Ehepartner loswerden kann, ohne von der Justiz behelligt zu werden. Darin heißt es unter anderem, dass Schusswaffen "laut sind, Unordnung stiften und einiges Geschick erfordern".