Wie hoch die Explosionsgefahr gestrandeter Wale ist

Was, wenn sie explodieren?

Die gestrandeten Tiere wurden bereits obduziert, dürften in dieser Hinsicht also keine Gefahr mehr darstellen. „Obwohl es in Ausnahmefällen vorkommen kann, gilt festzuhalten, dass die meisten gestrandeten Wale nicht explodieren – dies scheint mehr ein Interessensphänomen der Öffentlichkeit zu sein“, sagt die Wildtierärztin und Wissenschafterin Katharina Seilern-Moy zum KURIER. Sie leistet bei Bedarf dem britischen Cetacean Strandings Investigation Programme (CSIP) Beistand – einem Projekt, das sich der Aufklärung von Strandungen großer Meerestiere annimmt. Die Zahl der Fälle explodierender Walkadaver hält sich tatsächlich in Grenzen – 13 Wal-Explosionen dokumentiert der Blog „theexplodingwhale.com“ seit den vergangenen 52 Jahren.