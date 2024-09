Taliban-Regierung: Doppelt so hohe Arbeitslosigkeit in Afghanistan

Die Arbeitslosigkeit in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban vor drei Jahren laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als verdoppelt.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht mit Blick auf das vergangene Jahr wies die WHO zudem auf die anhaltende humanitäre Not hin. Nahezu ein Drittel der Bevölkerung sei demnach von einer Ernährungskrise betroffen. Dies sind etwa 13 Millionen Menschen.