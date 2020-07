Weltrekord: 75 Hotdogs in zehn Minuten verdrückt

Wettessen gehört in New York fest zum Nationalfeiertag am 4. Juli - im Jahr 1972 wurde im Strandbezirk Coney Island zum ersten Mal um die Wette geschlungen.

Beim heurigen Hotdog-Wettessen hat Serien-Champion Joey Chestnut einen neuen Rekord aufgestellt. Der 36-jährige Kalifornier verdrückte am Samstag 75 Würste mit Brot in zehn Minuten und verbesserte seine frühere Bestleistung von 2018 um einen Hotdog. Nach Angaben der Veranstalter setzte der Ess-Profi mit dem Spitznamen "Jaws" (Kiefer) damit einen neuen Weltrekord.