Weltanschauung - Die besten Bilder im September 2020

Trauriges Schicksal

Der 28 Hektar große Marghazar Zoo in Islamabad (Pakistan) wird nun endlich geschlossen. Ursprünglich wurde er 1978 als Wildtierschutzzentrum eröffnet und später in einen Zoo umfunktioniert. In den vergangnen Jahren starben dutzende Tiere aufgrund schlechter Haltung. Dr. Amir Khalil, Tierarzt und Leiter der Rettungsmission VIER PFOTEN: "Die verbleibenden Tiere zeigen ernste Verhaltensstörungen, sind apathisch oder auch sehr agressiv. Nun werden die Zootiere von ihrem Elend befreit und in sichere Tierschutzzentren der Region gebracht." (red., 1.9.2020)