Wegen Missbrauchsskandal: US-Pfadfinder melden Konkurs an

Robbie Pierce war seine gesamte Kindheit überzeugter Pfadfinder bei den "Boy Scouts of America". Heute, mit 39 Jahren, ist der Mann aus Los Angeles entschiedener Gegner der Organisation. Nicht er, aber sein Bruder musste 1994 eine schlimme Erfahrung machen. Als mehrere Kinder in einem Camp krank wurden, "untersuchte" und streichelte einer der Pfadfinder-Führer ihre Genitalien – auch die des Bruders – unter dem Vorwand, mögliche "Brüche" zu finden.

Bereits vergangenen April ging aus Unterlagen, die lange geheim gehalten wurden, hervor: Seit 1944 haben mindestens 8.000 Pfandfinder-Führer der Boy Scouts Buben sexuell missbraucht. Pierce sieht ein strukturelles Problem. Die Non-Profit-Organisation würde "Pädophilen Zugang zu Buben zur Verfügung" stellen, meint er in der New York Times.

"Jetzt ist die Zeit dafür"

Es gibt mindestens 2.000 Betroffene, die sich offiziell beschwert haben, im Alter zwischen acht und 93 Jahren. Offiziell beteuern die Boy Scouts, alle Opfer "fair" entschädigen zu wollen. Deshalb hat die Trägergesellschaft am Dienstag Konkurs angemeldet. Heißt: Es wird einen Stichtag geben, bis zu dem sich Kläger melden können. Der kann in 90 Tagen oder in einem Jahr sein. Das Insolvenzverfahren werde den Pfadfindern helfen, die Opfer durch die Einrichtung eines Fonds "angemessen zu entschädigen", argumentieren die Boy Scouts.