WEF: Soros gründet weltweites Universitätennetzwerk

Der US-Milliardär George Soros will sich nicht nur mit der Finanzierung einer Universität begnügen, sondern die Hochschulbildung weltweit mit Milliardenbeträgen umkrempeln: Am Rande des Weltwirtschaftsforums ( WEF) in Davos hat Soros am Donnerstag ein Universitätennetzwerk ins Leben gerufen, das vor allem vernachlässigte Bevölkerungsgruppen wie Flüchtlinge, Häftlinge oder Roma erreichen soll.

Kern des "Open Society University Network" sollen die im Vorjahr aus Budapest nach Wien übersiedelte Central European University (CEU) und das Bard College sein, hieß es in einer Aussendung von Soros' Open Society Stiftung. "Ich betrachte das Open Society University Network als das wichtigste und nachhaltigste Projekt meines Lebens, und ich möchte es noch in meiner Lebenszeit in die Tat umgesetzt sehen", betonte Soros. Er unterstützt das Netzwerk mit einer Milliarde US-Dollar (899,69 Mio. Euro) "und bittet andere Philanthropen, sich zu beteiligen".