Was über den Schul-Attentäter von Texas bekannt ist

Einzelgänger, verkracht mit seiner Mutter, in Videospiele vernarrt, schikaniert von Mitschülern – die Behörden wussten am Tag nach dem Massaker von Uvalde nur wenig über Salvador Ramos. Der 18-Jährige hatte am Dienstag in einem Klassenzimmer einer Volksschule der texanischen Stadt 19 Kinder zwischen acht und zehn Jahren erschossen. Er tötete auch zwei Lehrerinnen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde.

"Kleines Geheimnis"

Wenige Tage vor dem Blutbad hatte Ramos auf Instagram Fotos von sich und seinen offenbar erst kurz zuvor anlässlich seines 18. Geburtstages gekauften Waffen gepostet. Er kontaktierte auch eine zunächst nicht identifizierte Frau aus Los Angeles, die er ihren Angaben zufolge nicht persönlich kannte.