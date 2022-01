Warum Papst Franziskus einen Plattenshop besuchte

Franziskus äußerte sich in der Vergangenheit in mehreren Interviews zu seinem Musikgeschmack, wie Kathpress schreibt. Er hört demnach leidenschaftlich gerne Mozart, aber auch die Werke von Beethoven, Bach und Wagner sind in der Plattensammlung des Papstes vertreten.

Jorge Bergoglio, wie Franziskus mit bürgerlichem Namen heißt, hat schon öfters für Kurzbesuche in Rom den Vatikan verlassen. So kaufte er im Dezember 2016 Schuhe in einem Geschäft im Zentrum der italienischen Hauptstadt. Vor zwei Jahren wurde er in einem Optik-Geschäft gesehen, wo er neue Linsen für seine Brillen kaufte.